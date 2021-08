In het zuiden van Turkije is zaterdag een blusvliegtuig neergestort met acht mensen aan boord, er zijn geen overlevenden. Dat melden Turkse media. Het toestel was ingezet om een brand te bestrijden.

Volgens het staatspersagentschap is een groot aantal hulpverleners uitgerukt naar de plaats van de crash. Turkse televisiezenders tonen beelden waarop te zien is hoe een rookpluim opstijgt uit een bergachtige regio. De oorzaak van de crash is nog niet bekend

.