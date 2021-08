Russische president Poetin ongerust over natuurrampen “zonder voorgaande”

De Russische president Vladimir Poetin heeft zich zaterdag ongerust uitgelaten over natuurrampen “zonder voorgaande” in zijn land dat te maken krijgt met verwoestende bosbranden in Siberië en overstromingen in het zuiden.

“De omvang en de aard van de natuurrampen in sommige regio’s is absoluut ongeëvenaard”, zei de bewoner van het Kremlin tijdens een op de televisie uitgezonden vergadering. Hij deed een oproep aan zijn regering om “snel en efficiënt” te handelen. De autoriteiten in de regio’s moeten voorbereid zijn desnoods mensen in veiligheid te brengen. “In de eerste plaats gaat het erom het leven en de gezondheid van de mensen en hun eigendom te redden.”

Poetin had het bijvoorbeeld over de ernstige regenval in het zuiden van Rusland waar “nu in enkele uren evenveel regen valt als in een maand”, en de bosbranden in Siberië en het Verre Oosten, aangewakkerd door droogte en hevige wind. “Dit alles toont nog eens aan dat wij ons voor de toekomst moeten engageren voor een klimatologisch en ecologisch programma”, zei Poetin.