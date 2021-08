Onderschepte lading cocaïne in Antwerpen leidde tot ‘vergisontvoering’ in Nederland: vijftiger gekidnapt en mishandeld

Antwerpen - Een grote drugsvangst in de Antwerpse haven op 28 juli heeft mogelijk geleid tot een opvallende ontvoeringszaak in Nederland. Een persoon werd er “per vergissing” gekidnapt en mishandeld. Een andere man, die mogelijk wél het doelwit was, heeft zich intussen gemeld bij de politie.

Het Antwerps parket communiceerde op 6 augustus over de onderschepte lading drugs. In een container met bananen werd op 28 juli maar liefst 1.899 kilogram cocaïne gevonden. De drugsvangst gebeurde aan de Noordzeeterminal van PSA op kaai 913, de container was de Antwerpse haven binnengekomen via een schip afkomstig uit Ecuador.

Er werd een onderzoek opgestart en het spoor leidde al snel naar onze noorderburen. Een 56-jarige man uit het Nederlandse Hoofddorp was op 5 augustus namelijk ontvoerd door enkele onbekenden. Er werd met man en macht gezocht, tot de man op dinsdag 10 augustus plots opdook in een woonwijk in Delft. Hij was daar, stevig toegetakeld, achtergelaten door zijn ontvoerders en belde in paniek aan bij verschillende buurtbewoners voor hulp. De man werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht en is intussen weer thuis.

Onduidelijkheid

Omdat er geen enkele aanwijzingen waren dat de 56-jarige man zich ophield in het criminele circuit, was er aanvankelijk heel wat onduidelijkheid rond de ontvoeringszaak. De Nederlandse politie hield er daarom meteen rekening mee dat er sprake was van een ‘vergisontvoering’ en dat de criminelen het eigenlijk hadden gemunt op iemand anders.

Die persoon heeft zich mogelijk eerder deze week spontaan gemeld bij de Nederlandse politie, zo meldt het openbaar ministerie in Rotterdam. Er is meteen een groot onderzoek gestart. “De politie vermoedt dat de ontvoering te maken heeft met een partij cocaïne. Het zou gaan om 1.899 kilo die op 28 juli 2021 is onderschept in de haven van Antwerpen”, aldus het OM Rotterdam in een persbericht.

In het onderzoek naar de ontvoering van de 56-jarige man werden al zes Nederlanders opgepakt. Zij moeten op 18 augustus voor de raadkamer verschijnen. Er wordt onderzocht of dit zestal ook gelinkt kan worden aan de onderschepte partij cocaïne in Antwerpen.