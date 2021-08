Nakende transfer voor Jason Denayer? Rode Duivel ontbreekt in selectie Lyon voor partij tegen Angers

Rode Duivel Jason Denayer, over wie de laatste dagen veel transfergeruchten de ronde doen, maakt geen deel uit van de selectie die zondagmiddag naar Angers afreist voor de wedstrijd tussen SCO Angers en Olympique Lyon.

De toekomst van de Belgische verdediger, die in 2018 naar Lyon ging, staat ter discussie. Zijn coach, Peter Bosz, verklaarde dat de club het contract van Denayer wilde verlengen, maar dat de onderhandelingen vooralsnog op niets waren uitgelopen. “Ik weet niet zeker of hij bij de selectie zal zitten, maar hij is hier en als hij er klaar voor is, zal ik hem gebruiken”, voegde Bosz nog toe tijdens de traditionele persconferentie voor de wedstrijd. De officiële reden van Denayers afwezigheid zou een coronabesmetting zijn.

Olympique Lyon, vierde in het afgelopen seizoen, speelde afgelopen zaterdag gelijk tegen Brest in zijn eerste competitiewedstrijd.

