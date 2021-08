Antwerp officialiseert komst Radja Nainggolan

Radja Nainggolan is eindelijk officieel speler van Antwerp. Het stamnummer 1 heeft zaterdag de komst van de ervaren middenvelder, die een contract voor twee seizoenen ondertekent, bevestigd. “Een van de meest besproken Antwerpse voetballers in het Europese voetbal keert eindelijk terug op Antwerpse bodem”, schrijft RAFC.

Nainggolan verliet deze week officieel Inter Milaan. De Italiaanse kampioen deelde dinsdag mee dat het nog tot de zomer van 2022 lopende contract met de voormalige Rode Duivel in onderling overleg beëindigd werd. Nainggolan was sinds 2018 een speler van Inter. Eerder was hij in de Serie A bij Piacenza (2005-2010), Cagliari (2010-2014) en AS Roma (2014-2018) aan de slag. De voorbije seizoenen werd de middenvelder door Inter weer uitgeleend aan Cagliari.

Opvallend: Nainggolan speelde in de jeugd voor Beerschot en pronkt ook op de site van de club van het Kiel als ambassadeur. Nu stapt hij dus over naar de grote rivaal uit de Scheldestad.