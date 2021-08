Eerste keer Tibo Persyn in selectie van Club Brugge

Club Brugge maakte zonet de selectie bekend voor de match van zondagavond op Zulte Waregem. Een van de namen daarbij is voor de eerste keer Tibo Persyn.

De 21-koppige selectie waarmee Philippe Clement zondagavond naar Waregem afzakt, is er een met 19-jarig talent Tibo Persyn. Club nam de jonge Wevelgemnaar als nieuwe aanwinst voor dit seizoen over van het Italiaanse Inter Milaan. Persyn was al een jeugdproduct van blauw-zwart en wordt nu voor een jaar gehuurd met aankoopoptie.

Persyn wordt omwille van zijn snelheid, kracht en loopvermogen wel eens de Belgische Javier Zanetti genoemd. Persyn zou zowel als rechterwingback als aanvallende flankspeler uit de voeten kunnen.