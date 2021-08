Casteels en Wolfsburg zonder glans voorbij nieuwkomer Bochum

Wolfsburg is met een 1-0-zege tegen promovendus Bochum goed aan het nieuwe seizoen begonnen. Bij de Wolven hield Koen Casteels de netten schoon, Sebastiaan Bornauw bleef 90 minuten op de bank.

Wolfsburg kwam al snel op rozen na een rode kaart voor Robert Tesche. Wout Weghorst miste echter wel de daaropvolgende penalty. Wolfsburg had overmacht tegen 10 Bochum-spelers en kon in minuut 22 toch scoren via Weghorst. De druk van Wolfsburg bleef maar doelpunten kwamen er niet meer in de eerste helft. Ook in de tweede helft bleef de 2-0 uit. Wolfsburg wint zo wel, zonder veel glans, zijn seizoensopener

Arminia Bielefeld is in eigen huis op 0-0 blijven steken tegen Freiburg. In een evenwichtige wedstrijd, met een nagenoeg eerlijk verdeeld balbezit, geraakten beide ploegen niet tot scoren. Nathan De Medina (ex-Moeskroen) viel een kwartier voor tijd in bij Bielefeld. Stuttgart en Hoffenheim wonnen hun wedstrijden tegen promovendus Greuther Fürth en Augsburg dan weer wel met overwicht.

