Chelsea te sterk voor Benteke en co, Tielemans wint tegen Dendoncker

Champions League en recent ook Europese Supercup-winnaar Chelsea is het seizoen uitstekend begonnen met een simpele thuiszege tegen het Crystal Palace van Christian Benteke. Leicester City, met Youri Tielemans in de basis en Dennis Praet op de bank, wonnen dan weer met het kleinste verschil van het Wolves van Leander Dendoncker.

Chelsea kwam vlak voor het halfuur op voorsprong na een erg knappe vrije trap van Marcos Alonso (26.). Chelsea domineerde en Crystal Palace had geen antwoord. Vlak voor rust zorgde Christian Pulisic (40.) met een binnentikker voor de 2-0. Vlak na de pauze werd Christian Benteke voor de leeuwen gegooid. Hij kon alleen toekijken hoe de 22-jarige Chalobah (58.), die debuteerde voor Chelsea in de Premier League, met een pegel de 3-0 op het bord zette. Chelsea speelde nog zonder aanwinst Romelu Lukaku.

Ook Leicester City is uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen. De Foxes, met Youri Tielemans in de basis en Dennis Praet op de bank, wonnen met 1-0 tegen Wolverhampton, waar Leander Dendoncker op de bank startte. Jamie Vardy (41.) zorgde vlak voor de rust voor het enige doelpunt in de partij. Wolverhampton moest veelal achter de feiten aanlopen. In minuut 66 kreeg Dendoncker zijn kans maar ook hij kon het tij niet meer keren.

Leandro Trossard heeft op de openingsspeeldag met Brighton gewonnen tegen Burnley met 1-2. De middag begon slecht voor Brighton dat al na 2 minuten tegen een achterstand aankeek na een rake kopbal van James Tarkowski. Pas in minuut 73 kon Brighton verdiend gelijkmaken via Neal Maupay. In minuut 79 zorgde Mac Allister, die twee minuten eerder Trossard was komen aflossen, voor de voorsprong.

Promovendus Watford, met Christian Kabasele in de basis, won knap van Aston Villa met 3-2. Emmanuel Dennis (ex-Club Brugge) scoorde na 10 minuten al zijn eerste voor Watford. Vlak voor rust verdubbelde Ismaïla Sarr (42.) de score. In minuut 67 zorgde Cucho zelfs voor de 3-0. John McGinn (70.) en Danny Ings (90.+6), via penalty, konden nog milderen voor Villa maar een remonte zat er niet meer in.

(belga)