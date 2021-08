Belgen verlaten vandaag nog Afghanistan: “Ze hebben zelf naar oplossing gezocht”

De Belgische toeristen die in Afghanistan zitten, kunnen vandaag met een commerciële vlucht vanop de luchthaven van Kaboel het land verlaten. Dat heeft de woordvoerder van Buitenlandse Zaken, Wouter Poels, zaterdag aan VRT NWS verteld.

Voorlopig heeft Buitenlandse Zaken nog geen officiële hulpvraag gekregen van de 34 die in Afghanistan wonen. “Er waren toeristen die zelf naar een oplossing gezocht hebben en dus zijn er geen officiële hulpvragen geweest”, klinkt het. De Belgische ambassade in Islamabad heeft vandaag wel nog contact gehad met de Belgen om te joren hoe de situatie er momenteel is, maar wie uit Afghanistan wilde, heeft daar intussen een oplossing voor gevonden.

Zaterdagnamiddag hebben de taliban aangekondigd nog een Afghaanse provinciehoofdstad te hebben veroverd, zo heeft de Amerikaanse nieuwszender CNN op gezag van hun woordvoerder gemeld. De radicale islamisten kregen Gardez in handen, de hoofdstad van Paktia. Ze zeggen daarbij een “groot aantal wapens en uitrusting” te hebben veroverd. Het is reeds de negentiende provinciehoofdstad waar de taliban meester zijn. De situatie escaleert aan een sneltempo. Volgens politicoloog David Criekemans zou de taliban nog slechts op 12 kilometer van hoofdstad Kaboel zijn.

