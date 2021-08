Waals begrotingsminister Crucke wil overleg met federale regering: “Overleg moet tonen of er nog zoiets bestaat als nationale solidariteit”

De Waalse regering en de federale regering zullen overleg moeten plegen over te nemen maatregelen na de watersnood die Wallonië heeft geteisterd. Dat zegt de Waalse minister van Begroting en Financiën Jean-Luc Crucke (MR) in Le Soir. Dat zal moeten tonen of er nog zoiets bestaat als “nationale solidariteit”‘, klinkt het.