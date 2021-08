Meer dan zestig doden bij overstromingen Niger

Zware regenval in Niger heeft deze zomer tot dusver 64 levens geëist, meldt de regering. Het Afrikaanse land dat gewoonlijk te kampen heeft met droogte, is sinds het begin van het regenseizoen in juni door wateroverlast getroffen. Dat heeft geleid tot overstromingen en aardverschuivingen.

Door de regenval stortten gebouwen in, waarbij 32 mensen omkwamen. Nog eens 32 mensen verdronken in het wassende water.

Volgens de regering van Niger zijn door de overstromingen en aardverschuivingen bijna 70.000 mensen getroffen en werden meer dan 5.000 huizen verwoest of beschadigd. De zwaarst getroffen regio’s zijn Maradi in het zuiden, Agadez in de Sahara en de hoofdstad Niamey. De situatie heeft ook geleid tot een uitbraak van cholera, waaraan inmiddels zestien mensen bezweken.