Eupen wordt derde na felbevochten zege tegen STVV

STVV bleef met lege handen achter zaterdag in de vooravond aan de Oostkantons. Na een fel bevochten wedstrijd werd het 2-1 voor de Panda’s. Balongo had STVV eerder naar een gelijkmaker gewroet, Heris deed de boeken alsnog dicht.

STVV ging op zoek naar eerherstel aan de Kehrweg in Eupen, na het verlies tegen Zulte Waregem een week geleden op Stayen. Bernd Hollerbach gaf Junior Pius rust na aanslepende voetproblemen , Jonathan Buatu keerde daardoor terug in de basis bij de Kanaries. Ook Daiki Hashioka kwam in de ploeg, ten nadele van Liberato Cacace. Grotere verrassing: zomeraankoop Aboubakary Koita belandde op de bank, Nelson Balongo mocht starten tegen de Panda’s. Stefan Krämer dropte Boris Lambert in zijn ploeg, Déom viel naast de elf, de enige enigszins onverwachte, maar later wel succesvolle zet van de Eupense coach.

De Kanaries vatten de partij aan met veel druk naar voren, al na eenendertig seconden poeierde Mboyo snoeihard op doel, keeper Nurudeen was de enige Panda die goed wakker was, hij duwde in corner. STVV bleef na die openingskans de ploeg die de wet dicteerde in het eerste kwartier. Durkin stuurde Balongo in het straatje, zijn poging werd afgeblokt.

Eupen kon rekenen op de twaalfde man en kwam stilaan ook opzetten op de helft van de tegenstander. Het was opletten voor snelle jongens N’Dri en Ngoy. De thuisaanhang zag hands voor de ver uitgekomen Schmidt, Bram Van Driessche liet voetballen. Ook de Eupense doelman flaterde bijna, Brüls gooide zich in de baan van zijn uittrap, de bal botste maar net naast het kader over de achterlijn.

Het doelpunt viel toch wat onverdiend in het voordeel van de Panda’s. Stef Peeters schilderde een hoekschop op het hoofd van Lambert: 1-0. Hollerbach hield een gele kaart over aan de fase, de STVV-coach zag een voorafgaande fout op Hashioka.

STVV raakte van slag na die opdoffer, het bleef uitkijken voor de hoekschoppen van Peeters, terwijl STVV ook wel enkele corners verzamelde maar daar niets mee deed. Eén keer nog wat opschudding voor de rust. Brüls kreeg het leer toegespeeld na slecht uitvoetballen door Agbadou, Mboyo werd weggestuurd, maar de spits trapte veel te zwak met zijn mindere linker.

Alle STVV-gevaar moest van de kant van Christian Brüls komen, dat had ook Bernd Hollerbach gezien. Toch voerde de Duitser geen wissels door aan de pauze. Het was meteen opletten voor Caufriez, die Ngoy zomaar vanuit zijn rug liet ontsnappen, de tackle van de roodharige verdediger was link maar een penalty kwam er gelukkig voor STVV niet.

De rechterflank bleef het moeilijk hebben bij de Kanaries, Hashioka en Caufriez hapten naar adem, voorin raakten Brüls, Mboyo en Balongo niet aan de zestien in het vierde kwartier. Tijd voor Cacace en Koita oordeelde Hollerbach. Matsubara en Caufriez werden opgeofferd om een 4-4-2 op poten te krijgen. Niet veel later volgde Truiens succes. Een hoekschop landde via meerdere tussenstations voor de voeten van Balongo, die de gelijkmaker binnenwerkte: 1-1.

Beide ploegen wilden dolgraag de volle buit, waardoor de wedstrijd alleen maar interessanter werd. Schmidt ging niet zonder gevaar los onder een voorzet door en Mboyo kreeg het aan de stok met Prevljak. Van Driessche moest de brandjes blussen, vaak deed hij dat ook overdreven lang. De gele kartons liepen onnodig op. Sint-Truiden kreeg het deksel op de neus, alweer vertrok het gevaar vanuit een stilstaande fase. Heris kreeg het leer dit leer voor de voeten, Schmidt was opnieuw geklopt: 2-1.

Er zat nog wel wat benzine in de Truiense tank, maar het spel lag nu meer en meer stil, waardoor het moeilijk werd om nog aan scoringskansen te geraken. De krachtige bonken bij Eupen hielden stand, STVV bleef ondanks veel goede wil achter met een tweede verliespartij op rij.