Nieuwe groep VS-soldaten in Kaboel aangekomen

VS-soldaten in Afghanistan in 2012 Foto: AP

In de Afghaanse hoofdstad Kaboel is zaterdag een nieuw contingent Amerikaanse soldaten aangekomen om voor de beveiliging van de evacuatie van Amerikaanse en Afghaanse burgers in te staan, zo heeft het Pentagon bekendgemaakt.

Vrijdag was reeds een eerste contingent Marines gearriveerd. Volgens Fox News zou het de bedoeling zijn dat er tegen het einde van het weekeinde tot drieduizend soldaten in Kaboel zijn om diplomatiek personeel te evacueren, alsmede Afghanen die voor de Amerikanen hebben gewerkt en schrik hebben voor represailles van taliban.

Op de Amerikaanse ambassade werken nog bijna 4.2000 mensen. Washington wil er tot “duizenden per dag” weghalen. Volgens CBS zou tegen midden volgende week iedereen geëvacueerd moeten zijn uit de ambassade. Intussen blijft ook heel wat personeel achter om documenten, elektronische apparaten, Amerikaanse vlaggen en andere zaken die misbruikt kunnen worden voor propaganda te vernietigen. Volgens meerdere Amerikaanse media zijn president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris zaterdag door het nationaal veiligheidsteam over de situatie in Afghanistan gebriefd.