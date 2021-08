Wake voor Franck Berrier in Oostende

Oostende -

De afgelopen donderdag aan een hartstilstand overleden Franck Berrier zal vermoedelijk in Frankrijk worden begraven. Zijn ex-club KV Oostende had contact met zijn echtgenote. De kustclub bekijkt nu de mogelijkheid of er in de eigen Diaz Arena een wake kan worden georganiseerd voor het clubicoon. Berrier speelde tussen 2013 en 2018 voor KV Oostende en woonde ook nog altijd in het naburige Oudenburg en was volop bezig met Nederlands te leren. Berrier werd 37 en kwam om het leven tijdens een partijtje padel.