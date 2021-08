Radja Nainggolan praat voor het eerst na stunttransfer naar Antwerp: “Met jou willen we de titel pakken, zei de voorzitter”

Na de promotie naar eerste klasse in 2017 pakte Antwerp al uit met verrassende transfers, maar de komst van Radja Nainggolan is veruit de strafste stunt die Paul Gheysens al verwezenlijkte als voorzitter van het stamnummer 1. “Antwerp heeft flink gepusht”, verklaarde de speler zelf in een interview met Eleven Sports, de rechtenhouder van het Belgisch profvoetbal.

Gheysens legde dus een voorstel neer dat Radja Nainggolan niet kon weigeren. “Ik kende hem niet persoonlijk, maar het is een ambitieuze voorzitter. ‘Met jou willen we proberen het kampioenschap te winnen’, zei hij tegen mij. Meteen een mooie ‘inspiratie’ om naar hier te komen.”

Financiële plaatje klopte

Nainggolan deelt dus de ambitie van de club, maar ook het financiële plaatje moest natuurlijk kloppen. Volgens onze informatie strijkt de middenvelder bij de Great Old een tekenbonus van twee miljoen euro per contractjaar op met daarbovenop ook een “bescheiden” maandloon. Hij wordt ook nog voor 50% uitbetaald door Inter, dat was onderdeel van de deal om zijn contract daar te verbreken.

“Het was aanvankelijk niet mijn intentie om Italië te verlaten, maar ik stond wel open voor alle aanbiedingen. En Antwerp was, laat ons zeggen, stevig aan het pushen. Ik heb mijn jawoord beloofd vanaf een bepaalde som en die hebben ze ook geboden. De handtekening volgde snel.

En heel België stond in rep en roer door de transfer. “Of ik verrast ben met de aandacht die naar mijn transfer is gegaan? Toch wel, want ik heb nooit in België gevoetbald of mijn naam groot gemaakt. Dat doet wel deugd, ja.”

Voorbeeldfunctie voor de jongeren

Waar Nainggolan op het veld zal staan speelt voor hem niet zo’n grote rol. Coach Brian Priske ziet voor hem zowel op als naast het veld een belangrijke rol weggelegd. “Waar ik speel maakt me eerlijk gezegd niet veel uit. Voor de verdediging of wat hoger op het veld… het is me gelijk. Ik had een goeie eerste indruk tijdens het gesprek met de trainer en hij heeft zijn verwachtingen duidelijk gemaakt. Die gingen verder dan het voetbal alleen. Ook op vlak van mentaliteit. Ik moet een voorbeeldfunctie voor de jongeren uitoefenen, want er wordt toch naar mij opgekeken op het veld.”

Tot slot werd ‘Il Ninja’ gevraagd of hij nu tot aan het einde van zijn carrière in België blijft voetballen. “Tot welke leeftijd willen jullie me zien voetballen”, flapte hij er droogjes uit. Zijn carrière bij Antwerp beëindigen is dus zeker een optie.