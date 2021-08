Liverpool zonder moeite voorbij promovendus Norwich in eerste match van nieuwe seizoen

Liverpool is het nieuwe seizoen begonnen met een makkelijke 0-3 zege in en tegen promovendus Norwich. Bij de ‘Reds’ bleef Divock Origi 90 minuten op de bank.

Liverpool begon het seizoen zonder Firmino in de basis. Virgil Van Dijk was er na lange tijd wel weer bij. Hij zag hoe Liverpool zonder veel overwicht wel het eerst tot scoren kwam. Diogo Jota (26.) scoorde de eerste goal van het nieuwe seizoen voor Liverpool. 0-1, meteen ook de ruststand. Op het uur mocht Jota gaan rusten, in zijn plaats kwam Roberto Firmino. Die had maar vijf minuten nodig om zijn eerste van het seizoen te maken (65.), opnieuw was de assist van Mo Salah. Diezelfde Salah zou uiteindelijk nog de overbodige 0-3 maken in de 74e minuut.

Zo laat Liverpool net als concurrenten Manchester United en Chelsea geen steek vallen op de openingsspeeldag.

# Belga context View full context on [BelgaBox]

(belga)