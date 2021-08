Coronabesmettingen blijven pijlsnel omhoog gaan in Verenigde Staten: recordaantal dertigers opgenomen in ziekenhuis

De Verenigde Staten blijft een van de landen met het hoogst aantal nieuwe coronagevallen. Dat heeft vooral te maken met de vele besmettingen in het zuiden van het land waar het vaccineren zeer traag verloopt. Ook steeds meer dertigers belanden nu in het ziekenhuis.

“Het begint er echt onheilspellend uit te zien in het zuiden”, zegt Peter Hotez van de National School of Tropical Medicine aan CNN. “Als je kijkt naar de snelheid waarmee de besmettingen gebeuren in Florida en Louisiana, dan gaat het waarschijnlijk om een van de hoogste transmissiesnelheden ter wereld”.

Het aantal besmettingen begon in het voorjaar te dalen doen er massaal gevaccineerd werd. Maar de voorbije maanden worden er opnieuw massaal veel besmettingen geregistreerd. Volgens CNN gaat het voor de maand augustus zelfs over drie keer meer besmettingen dan in Iran of India. De besmettingsgraad ligt momenteel het hoogst in Louisiana, gevolgd door Florida. “Het is zo erg, het is uit de hand gelopen. En nu beginnen we ook veel overdracht te zien bij de jongere leeftijdsgroepen”, waarschuwt Hotez.

Dertigers

In Florida werd vrijdag zelfs een eigen record verbroken. Voor de afgelopen week werden 151.415 nieuwe gevallen gemeld. De stijging is deels te wijten aan de deltavariant die nu ook een zware impact heeft op de ziekenhuizen. Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) is er nu ook sprake van een recordaantal opnames van volwassenen tussen de 30 en de 39 jaar oud. Het gaat om 2,52 ziekenhuisopnames op 100.000 mensen in de dertig. Een maand geleden ging het nog over 0,64 mensen op de 100.000.

In Louisiana is er ook sprake van een recordaantal opnames. “Het gaat niet enkel over het hoogste aantal dat we al gezien hebben. Het aantal is zelfs bijna drie keer zo hoog dan het hoogste aantal besmettingen dat we tot nu toe hebben gehad”, zegt John Bel Edwards, gouverneur van Louisiana. Momenteel zijn er in de staat 2.907 mensen opgenomen.

In Alabama zou er een alarmerende toename zijn van het aantal baby’s en tieners die met Covid-19 opgenomen zijn in het ziekenhuis. “We zien veel kinderen die heel erg ziek zijn en opgenomen moeten worden. Het gaat zelfs om twee keer zoveel kinderen dat tijdens de vorige piek in januari”, zegt Dr. David Kimberlin, de directeur van de afdeling Pediatrische Infectieziekten aan de Universiteit van Alabama in Birmingham. “Ze vechten voor hun adem en om deze verwoestende ziekte te overwinnen. Velen liggen aan de beademing”, klinkt het nog. De arts waarschuwt dan ook voor het nieuwe schooljaar dat het “van cruciaal belang is dat iedereen een mondmasker draagt”.

Ook in Mississippi hebben ze te kampen met zeer hoge coronacijfers. Daar liggen de ziekenhuizen zelfs zo vol dat er vrijdag een veldhospitaal met 20 bedden in een parkeergarage openging. De gouverneur van de staat, Tate Reeves, zei dat hij een verzoek had ingediend om een hospitaalschip van de Amerikaanse marine te sturen, maar dat dat verzoek geweigerd werd door de federale regering. De USNS Comfort meerde in maart 2020 aan in New York om daar te helpen tijdens de grote uitbraak. Hoewel de besmettingen blijven stijgen zal Reeves echter geen mondmaskerplicht invoeren. “Ik ben van mening dat elk individu de beste beslissing voor zichzelf moet nemen”, klinkt het.