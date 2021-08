Rallywagen reed haar nieuwe garage kapot, maar Heidi blijft fan: “Ik wil een stukje van de wagen in de muur metsen, als aandenken”

Ieper -

“Een enorme klap, een grote stofwolk en dan dat onwezenlijk moment: is dit nu écht gebeurd?” Heidi Naeye (49) en schoondochter Britney Lepla (21) verslikten zich zaterdag in hun koffie, toen de rallywagen van Pieter Tsjoen om 10.30 uur tegen hun huis reed bij het Ieperse dorp Hollebeke. De schade was groot, maar Heidi blijft rallyfan en wil een brokstuk van Tsjoens wagen in haar nieuwe garagemuur verwerken. “Als aandenken.”