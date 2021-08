Biden stuurt 5.000 extra troepen naar Afghanistan voor evacuaties

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zaterdag aangekondigd dat hij 5.000 extra troepen naar Afghanistan zal sturen “om ervoor te zorgen dat we een ordelijke en veilige terugtrekking van het Amerikaans personeel, ander geallieerd personeel en de Afghanen die onze troepen geholpen hebben kunnen garanderen.” Dat meldt CNN zaterdagavond.

Biden kondigde naast het sturen van extra troepen ook aan dat er een reeks acties zullen komen. Zo komt er een inlichtingendienst die moet helpen om “toekomstige dreigingen uit Afghanistan aan te pakken”. Minister van Buitenlandse Zaken Tony Blinken wordt ook belast met de ondersteuning van de Afghaanse president Ashraf Ghani. Ambassadeur Tracey Jacobson zal zich ontfermen over de Afghaanse visumaanvragers en Afghaanse bondgenoten.

Hij gaf ook aan dat eender welke actie door de Taliban die het Amerikaans personeel in het gevaar brengt, gecounterd zal worden met een snelle en sterke militaire respons. “Toen ik aantrad, erfde ik een deal van mijn voorganger - die daarvoor de taliban uitnodigde oop Camp David de dag voor 9/11 in 2019. Dit zorgde ervoor dat de Taliban hun sterkste positie bereikten sinds 2001 en sinds 1 mei 2021 een deadline gaven aan de Verenigde Staten. Net voor het einde van zijn ambtstermijn liet hij de troepen terugkomen, waardoor er slechts 2.500 ter plaatse overbelevn. En dus stond ik als president voor een keuze: doorgaan met de deal met een korte verlenging of onze aanwezigheid opvoeren om te vechten tijdens weer een nieuwe burgeroorlog”, klinkt het uit een verklaring. “Ik ben intussen al de vierde president in deze situatie. Ik zal en ik wil dit niet doorgeven aan een vijfde president”.