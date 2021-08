Inter Milaan bevestigt komst Dzeko en Dumfries

Romelu Lukaku is nog maar net naar Chelsea of Inter heeft al een vervanger gevonden. Het neemt de Bosniër Edin Dzeko over van AS Roma. Daarnaast trekt ook Denzel Dumfries naar Milaan, hij komt over van PSV.

Inter heeft zaterdag de 35-jarige aanvaller Edin Dzeko transfervrij van AS Roma overgenomen. De komst van een spits was nodig omdat de Milanese club een dag eerder Rode Duivel Romelu Lukaku aan Chelsea verkocht voor 115 miljoen euro. De aanvaller is overgekomen van Roma en heeft een tweejarig contract ondertekend dat loopt tot 30 juni 2023. De international van Bosnië en Herzegovina speelde sinds 2015 bij AS Roma. Daarvoor speelde hij 5 jaar bij Manchester City en 4 jaar bij het Duitse VFL Wolfsburg.

Nederlander Denzel Dumfries was dan weer al in Italië om de overgang af te ronden. Hij viel de afgelopen zomer op bij het Europees kampioenschap als zeer aanvallende back van Oranje. Hij wordt bij Inter de opvolger van Marokkaans international Achraf Hakimi, die inmiddels bij Paris Saint-Germain speelt. In afwachting van zijn overgang speelde Dumfries de laatste wedstrijden al niet meer mee bij PSV.

(belga)