Het vaccinatierapport dat geheim moest blijven, doorgelicht: “Krakkemikkig systeem, met Veerle Heeren als profiteur”

Sint-Truiden -

Het 54 pagina’s tellende rapport van Audit Vlaanderen naar vermeend nepotisme rond voorkeursvaccinaties in Sint-Truiden is streng voor burgemeester Veerle Heeren (CD&V). De conclusie: het systeem was zwak en daar maakte Heeren optimaal gebruik van. “Het was vaccinatie à la carte, met Heeren die een krakkemikkig systeem opzette waar ze mee van profiteerde”, zegt oppositieleider Gert Stas (Vooruit).