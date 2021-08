Daarom vieren Antwerpenaren deze zondag Moederdag

Antwerpen - Hoewel heel België dat begin mei al deden, zetten op zondag 15 augustus de Antwerpenaren hun mama’s in de bloemetjes. En dat heeft allemaal met Maria, de mama van Jezus, te maken.

Begin mei vierde het merendeel van de Belgen Moederdag. Logisch, want Moederdag valt voor België officieel op de tweede zondag van mei. Iets dat we hebben opgepikt van de Amerikanen die in 1914 voor het eerst Mother’s Day vierden met dank aan de toenmalige president Woodrow Wilson. Een traditie die later zijn weg naar Europa vond en dus ook naar ons land.

Maar de Antwerpenaren doen het dus anders. En dat komt omdat zij Moederdag al een jaar eerder begonnen te vieren, namelijk in 1913 toen de toenmalige schepen Frans Van Kuyck in zijn pamflet ‘De dag des moeders’ aangaf dat alle moeders op 15 augustus zouden geëerd worden. Geen toevallige datum want het is namelijk de naamdag van Maria, de moeder van Jezus. Maria is dan ook nog de patrones van de stad sinds 1124.

Ook Vaderdag valt trouwens op een andere datum in Antwerpen dan elders in België. Normaal gezien wordt het gevierd op de tweede zondag van juni, in Antwerpen is dat in maart, net als in Spanje en Portugal. 19 maart is namelijk de naamdag van Jozef van Nazareth en dus werd die dag gekozen als dag om alle vaders te eren.