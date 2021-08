PSG wint tegen het Straatsburg van Matz Sels: applaus voor Messi, fluitconcert voor Mbappé

Het sterrenensemble van PSG heeft Messi nog niet nodig gehad in de eerste thuismatch van het seizoen. Tegen Straatsburg, met Matz Sels tussen de palen, werd het uiteindelijk 4-2. Voor de wedstrijd werden de nieuwe Parijse aanwinsten, waaronder Lionel Messi en Sergio Ramos, voorgesteld aan het publiek.

Vlak voor de partij tussen PSG en Straatsburg werden de nieuwe transfers van de Parijse topclub voorgesteld aan een vol Parc des Princes. Onder meer Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum en natuurlijk Lionel Messi kregen een oorverdovend applaus van de fans. Minder leuk was het moment voor Kylian Mbappé. De Franse superster werd voor de wedstrijd uitgefloten omdat hij voorlopig weigert zijn contract bij PSG te verlengen.

Over naar de wedstrijd dan, die na een halfuur al beslist was na goals van Mauro Icardi (3.), Kylian Mbappé (25.) en Julian Draxler (27.). PSG leek daarna de voet van het gaspedaal te halen. Geen goed idee, want vlak na rust kopte Kevin Gameiro (53.) een verrassende 3-1 tegen de netten. Tien minuten later stond het zelfs 3-2 na een nieuwe kopbalgoal, deze keer van Ludovic Ajorque (64.). De spanning die er even was werd dan door Straatsburg zelf de kop ingedrukt. Alexander Djiku pakte twee keer geel op twee minuten en mocht gaan douchen. Daardoor kon invaller Pablo Sarabia (86.) alsnog de vierde voor PSG scoren.

