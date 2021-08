Na PSV, ook Ajax met zege aan seizoen begonnen: 5-0 tegen nieuwkomer NEC Nijmegen

Ajax Amsterdam heeft zijn verlies van vorige week in de Johan Cruijf Schaal weggespoeld met een klinkende zege tegen promovendus NEC Nijmegen. Op de vooravond won rivaal PSV al met 0-2 bij Heracles.

Lang moesten we niet wachten op doelpunten in Amsterdam. Na zes minuten opende Haller al de score voor wat de voorbode zou zijn van een gemakkelijke overwinning van de thuisploeg tegen nieuwkomer NEC. Mazraoui, een own goal van van Rooij en tweemaal Tadic diepten de score nog verder uit waardoor er bij de rust al 5-0 op het bord stond. Aan die tussenstand zou in de tweede helft niets meer veranderen.

Ajax pakt op deze manier net als PSV meteen de drie punten. De Eindhovenaren wonnen, met landgenoot Yorbe Vertessen in de basis, met 0-2 van Heracles Almelo.