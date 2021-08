Congo krijgt lot vaccins nadat voorraad 35 dagen lang uitgeput was

De regering van Congo heeft een lot van meer dan 50.000 vaccindoses ontvangen van farmabedrijf AstraZeneca, aangeboden door Groot-Brittannië via het Covax-mechanisme. Gedurende 35 dagen lang was de voorraad uitgeput. Dat zegt het Congolese ministerie van Volksgezondheid.

Bedoeling is om met het lot vooral personen te vaccineren die al een eerste vaccin gekregen hebben, zei het ministerie van Volksgezondheid zaterdag. De vaccinatiecampagne in Congo werd op 19 april gelanceerd.

In het uitgestrekte Congo, met zijn bijna 90 miljoen inwoners, waren op 10 juli amper 81.910 personen gevaccineerd, in 13 van de 26 provincies. Diezelfde dag verviel het laatste beschikbare lot van 300.000 AstraZeneca-vaccins, het enige dat in Congo werd gebruikt. Van die gevaccineerden kregen 4.260 al een tweede dosis, maar 77.650 anderen wachten nog. Twee andere loten waren eind juni vervallen. Het aantal besmettingen en dodelijke slachtoffers is desondanks aanzienlijk gedaald. De avondklok is ook versoepeld, van 23 tot 4 uur, in plaats van van 22 uur tot 5 uur, zeggen de diensten van de Congolese president. Sinds het begin van de epidemie op 10 maart 2020 telde Congo 53.136 covidbesmettingen, waarvan 1.050 overlijdens, blijkt uit cijfers van het Congolese ministerie van Volksgezondheid. Begin juni spraken van de Congolese autoriteiten van een derde golf, na een exponentiële toename van het aantal besmettingen met de delta- en beta-variant.