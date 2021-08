Zevenentwintig Rohingya-vluchtelingen vermist na bootongeluk voor kust van Bangladesh

Zevenentwintig Rohingya-moslimvluchtelingen zijn bij een bootongeluk voor de kust van Bangladesh vermist geraakt. Vissers konden veertien anderen redden in de Golf van Bengalen. Dat maakte een woordvoerder van de overheid zaterdag bekend.

De in totaal 41 mannen, vrouwen en kinderen aan boord van de kleine motorboot probeerden te vluchten van een omstreden vluchtelingenkamp op een eiland. De boot zou zaterdagmorgen in de buurt van het zuidoostelijke district Chittagong vergaan zijn. Oorzaak was mogelijk het slechte weer.

Ondanks kritiek van hulporganisaties brengt Bangladesh sinds december bijna 20.000 vluchtelingen onder op het eiland Bhasan Char, meer dan 35 kilometer van het vasteland. De regering is van plan om 100.000 van de meer dan een miljoen Rohingya uit de overvolle kampen op het vasteland naar het eiland te brengen. In Bangladesh leven ongeveer 160 miljoen inwoners.

Honderdduizenden Rohingya waren in 2017, uit angst voor brutale aanvallen van militairen in het overwegend boeddhistische Myanmar, gevlucht naar Bangladesh, waar de islam de dominante religie is. Ze leven er nu in kampen. De Verenigde Naties beschouwen de vervolging van Rohingya in hun thuisland Myanmar als een volkerenmoord. Vanwege de repressie krijgen de militairen in het Zuidoost-Aziatische land internationaal kritiek.

Bangladesh investeerde bijna 350 miljoen dollar in infrastructuur op het eiland. Het is de best mogelijke optie, verklaarde de regering. De vluchtelingen waren bereid om hervestigd te worden, klinkt het. Mensenrechtenorganisatie verklaarden niettemin dat veel vluchtelingen met geweld naar het eiland gebracht zijn. Tijdens het moessonseizoen zijn ze er blootgesteld aan stormen en overstromingen. Honderden vluchtelingen protesteerden in mei tegen de levensomstandigheden op het eiland, toen twee belangrijke vertegenwoordigers van VN-vluchtelingenorganisatie UNHRC het eiland voor het eerst bezochten.