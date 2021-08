Aalst start circulatieplan en voert zone 30 in in binnenstad

Aalst -

In Aalst wordt zondag een circulatieplan in stelling gebracht en moeten automobilisten voortaan rekening houden met een snelheidsbeperking in de binnenstad. Vanaf 7 uur zullen 6 ploegen zowat 1.000 verkeersborden aanpassen om onnodig verkeer uit het centrum te weren. Maandag is het circulatieplan volledig ingevoerd, maar de lokale politie zal de eerste weken vooral sensibiliseren bij inbreuken.