Zeker twintig doden bij explosie van tankwagen in Libanon

Zeker twintig personen zijn omgekomen bij de explosie van een tankwagen in het district Akkar in het noorden van Libanon. Dat maakte het Libanese Rode Kruis zondag bekend. Er vielen ook zeven gewonden.

De oorzaak van de explosie is nog onbekend. Op sociale media circuleren ongeverifieerde beelden van een brand op de plaats waar de ontploffing zich voordeed.

Libanon kampt met een zware economische crisis. Al maanden is er een tekort aan brandstof, waardoor de bevoorrading van basisgoederen in het gedrang komt. Woedende betogers blokkeerden donderdag verschillende wegen, nadat de Bank van Libanon had beslist om subsidies voor brandstoffen te schrappen.

Zaterdag werd het leger ingezet in tankstations, waar lange wachtrijen zich hadden gevormd. In sommige regio’s viseerden woedende burgers tankwagens. Het leger deelde zaterdag mee dat het duizenden liters brandstof in beslag had genomen die de distributeurs opzij gezet hadden.