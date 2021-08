Zware aardbeving treft Haïti: dodentol blijft oplopen, intussen 304 slachtoffers gemeld, zeker 1.800 gewonden

De aardbeving die het zuidwesten van Haïti zaterdagvoormiddag heeft getroffen, heeft nu al zeker 304 mensenlevens geëist. Dat maakte de Haïtiaanse burgerbescherming bekend. In een eerdere balans was sprake van 227 overlijdens. “We hebben 160 overlijdens geteld in het departement Sud, 42 in Nippes, 100 in Grand Anse en twee in Nord-Ouest”, zei Jerry Chandler, directeur van de burgerbescherming op een persconferentie.

Haïti werd zaterdagmorgen om 8.29 uur lokale tijd (14.29 uur Belgische tijd) opgeschrikt door een aardbeving met een magnitude van 7,2, meldde het Amerikaans geofysisch instituut USGS. Het epicentrum van de aardbeving bevond zich op 10 kilometer diepte, 12 kilometer ten noordoosten van de stad Saint-Lous du Sud.

Foto: AFP

De zware aardbeving was over heel Haïti te voelen, en vanuit de steden Jérémie en Les Cayes zijn er al meldingen van materiële schade. Het epicentrum bevond zich op 10 km diepte, 12 km ten noordoosten van Saint-Lous du Sud. De beving was te voelen tot in Jamaica en Cuba. Na de aardbeving werd tsunamialarm geslagen. Op sociale media doen nu ook verschillende video’s de ronde waarop te zien is hoe het water stilletjes aan de stad Las Cayes binnenstroomt nadat de zee zich voordien fel aan het terugtrekken was.

BREAKING sea 🌊 water begins to enter Haiti 🇭🇹 , after been hit by a 7.2 magnitude earthquake . tsunami warning has been issued. #prayforhaiti 🙏🏽 pic.twitter.com/GnDBpNzxbn — 🏝CARIBBEAN CULTURE ⓦ🏝〽️ (@westindimade) August 14, 2021

De nieuwe premier van Haïti, Ariel Henry, sprak op Twitter over een “gewelddadige aardbeving”. Hij is sinds dit jaar aan de macht na de moord op president Jovenel Moïse. Henry gaf ook aan dat alle beschikbare overheidsmiddelen gemobiliseerd zouden worden om de slachtoffers te helpen. Op Twitter schreef hij ook dat de noodtoestand is uitgeroepen, die zal een maand duren. De Haïtiaanse president kwam zaterdagochtend (Haïtiaanse tijd) ook toe in Grand’Anse. Op Twitter zei hij de schade te komen opmeten zodat de acties ter plekke beter kunnen worden gecoördineerd.

Foto: AFP

Intussen raken ook de ziekenhuizen al vol en zou er niet voldoende materiaal zijn, meldt CNN. “Er komen zo veel mensen binnen. We hebben niet voldoende voorraden. We kunnen niet tellen hoeveel mensen er zijn maar we zitten vol en zullen tenten moeten installeren buiten”, zei een medewerker van het ziekenhuis in de zuidelijke stad Jeremie.

Nous allons prendre les dispositions nécessaires pr assister les personnes touchées par le séisme dans la Presqu’île du Sud. Nous devons faire montre de beaucoup de solidarité par rapport à l’urgence. Le gouvernement va déclarer l’état d'urgence. Nous allons agir dans la célérité — Dr Ariel Henry (@DrArielHenry) August 14, 2021

“Gewoon beginnen rennen”

De Amerikaanse president Biden heeft “onmiddelijke Amerikaanse hulp” aangeboden. Amerikaanse rampenbestrijders van USAID moeten “helpen met het inschatten van de schade, met de opvangen van gewonden en later de heropbouw”. “Ik ben diep bedroefd voor het Haïtiaanse volk in deze al zeer moeilijke tijden”, zei president Biden nog. Het land is de dodelijke aardbeving van 2010 nog niet helemaal te boven.

Foto: AFP

Met een magnitude van 7,2 , is de aardbeving krachtiger dan de zware aardbeving van januari 2010 (met magnitude 7,0) die het Caraïbische eiland en zowat drie miljoen mensen trof. Naar schatting waren er toen 100.00 tot 160.000 doden. Anderhalf miljoen mensen werden dakloos, in januari 2020 was er nog sprake van 32.000 mensen die ontheemd waren. De aardbeving van vandaag gebeurde verder weg van de hoofdstad Port-au-Prince en de dichtstbevolkte gebieden van Haïti dan in 2010. Volgens CNN zouden zo’n 2,5 miljoen binnen een straal van 80 kilometer van het epicentrum wonen. Ter vergelijking: bij de aardbeving in 2010 woonden ongeveer 6,5 miljoen mensen binnen een straal van 80 kilometer.

“Ik werd wakker en ik had niet eens de tijd om mijn schoenen aan te doen. We hebben de bevind van 2010 meegemaakt en dus was het enige wat ik kon en wilde doen rennen. Gelukkig ging mijn buurman terug naar binnen om mijn twee kinderen en mijn moeder te halen”, zegt Naomi Verneus, een 34-jarige inwoner van Port-au-Prince aan Associated Press.

De aarde blijft intussen ook beven, zo heeft de Amerikaanse nieuwszender CNN gemeld. De krachtigste nabeving had een magnitude 5,2, er waren ook twee schokken met magnitude 5,1, zo blijkt op de website van het Amerikaans Geofysisch Instituut (USGS). De vrees is nu dat gebouwen door de nabevingen zullen blijven instorten, ook als er slechts kleine nabevingen volgen.

Tot overmaat van ramp is er ook nog een tropische storm op weg naar Haïti. Die storm zou maandag of dinsdag Haïti moeten treffen. Er wordt heel wat wind en zware regen verwacht die tot overstromingen zou kunnen leiden en ook modderstromen.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zaterdag aangekondigd dat er hulp zal gestuurd worden vanuit de Verenigde Staten. “We betuigen ons diepste medeleven aan al diegenen die een dierbare verloren zijn of hun huizen bedrijven verloren zijn. Ik heb de toestemming gegeven voor een onmiddellijke reactie van de VS en USAID-beheerder Samantha Power zal als hoge Amerikaanse functionaris deze inspanning coördineren”, klinkt het in een verklaring.

Foto: AP

Les Cayes, Haiti Foto: AP

Foto: AP