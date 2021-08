Jeugdproduct van Chelsea zorgt voor meest emotionele viering van het weekend: “Ik kon alleen maar knielen en huilen”

Als debutant in de Premier League scoren voor het team waar je al sinds je achtste speelt: de droom van Trevoh Chalobah (22) kwam zaterdag in vervulling. De speler van Chelsea huilde tranen met tuiten na zijn goal tegen Crystal Palace.

Chelsea stond tegen het team van Christian Benteke al 2-0 voor toen verdediger Trevoh Chalobah iets voor het uur oprukte en niet meteen een aanspeelpunt vond. Knallen dan maar, dacht hij. Met zijn rechter schoot hij de bal keihard in doel.

Wat volgde was een mooie, maar ingetogen viering. “Ik kon alleen maar knielen en huilen”, vertelde hij achteraf aan de BBC. Aanvoerder César Azpilicueta omhelsde hem, waarna al zijn ploegmaats volgden. Ze beseften hoe belangrijk dit moment was voor de jonge speler. “Scoren bij je debuut in de Premier League voor de club waar je alles aan te danken hebt, dat is heel emotioneel. Ik voetbal hier al van mijn achtste, was hier ballenjongen en zat zo vaak in de tribune te supporteren. Ik maakte alle triomfen in de Champions League mee. En nu sta ik zelf op het veld en scoor ik: niet te geloven.”

Trevoh Chalobah werd geboren in Freetown, Sierra Leone, maar emigreerde met zijn gezin naar Engeland. In 2007, op achtjarige leeftijd, sloot hij zich net als broer Nathaniel aan in de academie van de club. Hij doorliep er alle jeugdreeksen en werd later uitgeleend aan Ipswich Town, Huddersfield Town en het Franse Lorient. Maar coach Tuchel vindt dat hij nu klaar is om te strijden voor een basisplaats bij Chelsea. Vorige woensdag won hij met zijn team de Europese Supercup en ook tegen Crystal Palace greep hij zijn kans. En dat zorgde voor de meest emotionele viering van het voetbalweekend.

Geen beter gevoel dan debuteren in de Premier League en meteen weten te scoren! 😍👏 pic.twitter.com/PPT7xsqqMk — Play Sports (@playsports) August 14, 2021

Foto: ISOPIX