Kaboel laatste grote stad die nog niet ingenomen werd door taliban: Amerikanen starten evacuatie en sturen extra troepen

De taliban hebben zondagvoormiddag de stad Jalalabad ingenomen, in het oosten van Afghanistan. Dat is van inwoners vernomen. Enkel Kaboel, de hoofdstad, blijft zo over van grootsteden die nog onder controle staan van de regering. In de straten is de paniek voelbaar: afgelopen nacht vielen de stroom en mobiele netwerken uit.

“We zijn deze voormiddag wakker geworden met de witte vlaggen van de taliban overal in de stad. Ze zijn in de stad. Ze zijn binnengeraakt zonder te vechten”, zei Ahmad Wali, een inwoner van Jalalabad. De taliban claimden zelf ook al de inname van de stad.

Buiten Kaboel staan nog een handvol kleinere steden onder controle van de regering, maar die kleinere steden liggen verspreid en zijn geïsoleerd van de hoofdstad. Bovendien hebben ze geen strategische waarde meer. In een tiental dagen hebben de taliban dus de facto controle verworven over het hele land. Ze staan aan de poorten van Kaboel, dat ze nu volledig omsingeld hebben.

In de straten is de paniek voelbaar. Voor banken staan lange rijen. Mensen proberen hun spaargeld af te halen, veel automaten en kantoren zitten al zonder cash. Zaterdagnacht viel ook de stroom uit. Ook de mobiele netwerken en het internet waren nauwelijks bruikbaar. In de gevangenis van Pul-e-Charkhi is een opstand aan de gang. Buurtbewoners hebben er geweerschoten gehoord, aldus een reporter van AFP. De parken, moskeëen en straten zijn bezaaid met tienduizende vluchtelingen uit eerder ingenomen gebieden. Zaterdagavond hadden de taliban Mazar-i-Sharif ingenomen, de op drie na grootste Afghaanse stad en het belangrijkste stedelijke centrum in het noorden van het land.

Taliban-vlaggen wapperen sinds zaterdag in Ghazni. Foto: AP

Extra Amerikaanse troepen, evacuatie gestart

De Verenigde Staten zullen meer troepen sturen dan de eerder aangekondigde 3.000. Momenteel is sprake van 5.000 militairen. Ze moeten ambassadepersoneel en Afghanen die de Amerikanen - onder meer tolken - hebben geholpen veilig de Afghaanse hoofdstad helpen verlaten. Een deel is al gearriveerd. Vooral degenen die risico lopen door de opmars van de Taliban worden geëvacueerd, meldt het Witte Huis in een verklaring.

Archiefbeeld (2012). Foto: AP

Foto: AFP

De evacuatie van diplomaten en buitenlandse burgers is zondag van start gegaan. Vanop de luchthaven van Kaboel is een eerste vlucht met Amerikaanse diplomaten vertrokken. “As we speak is zonet kleine groep mensen vertrokken”, zegt een anonieme ambassademedewerker zondag aan Reuters. “De overige meerderheid van het personeel is vertrekkensklaar. De ambassade blijft voorlopige operationeel.” Commerciële vluchten zitten afgeladen vol met expats en Afghanen met visums of verblijfsvergunningen in het buitenland.

(lees verder onder de foto’s)

Foto: AP

Vluchtelingen leven op straat in Kaboel. Foto: EPA-EFE

“Breng Amerikaanse levens in gevaar en we zullen snel en hard reageren”

Biden heeft de taliban ook gewaarschuwd: “Brengen jullie Amerikaanse levens in gevaar, dan zullen we hard en snel reageren”, klinkt het in een mededeling. Biden heeft ook zijn minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken gevraagd president Ashraf Ghani en andere leiders te steunen bij hun pogingen verder bloedvergieten te voorkomen en tot een politiek akkoord te komen. Hij tekent daarbij aan dat de Amerikaanse strijdkrachten en inlichtingendiensten in staat blijven terroristische dreigingen vanuit Afghanistan het hoofd te bieden. De Taliban is in Qatar, waar de partijen onderhandelen.

Eerder zei Biden al geen spijt te hebben van de terugtrekking van de troepen. De extremistische Taliban hebben inmiddels meer dan 20 van de 34 provincies in handen, evenals de grootste steden behalve Kaboel.

Foto: AFP

Ook Duitsland bereidt zich voor op evacuatie

Ook Duitsland bereidt zich voor op alle scenario’s om de diplomaten en het personeel van de Duitse ambassade in Kaboel te evacueren. “De hoogste prioriteit nu is de veiligheid van het personeel van onze ambassade”, zei minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas. “We zullen niet het risico lopen dat onze mensen in de handen van de taliban vallen. We zijn voorbereid op alle scenario’s”, aldus de minister aan Bild.

De krant weet dat de Duitse luchtmacht militaire transportvluchten uitvoert naar Kaboel op maandag. De Duitse regering wil nu een mandaat van het parlement voor een evacuatiemissie. Zaterdag vond crisisoverleg plaats tussen bondskanselier Angela Merkel en verschillende ministers. Ze spraken over de repatriëring van diplomatiek en ander personeel van Duitse organisaties. De Bundeswehr, het Duitse leger, begon al met de voorbereidingen. Het Duitse persagentschap DPA vernam dat volgende week para’s zullen worden ingezet.