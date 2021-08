Voorzitter van Vlaamse Jeugdraad Amir Bachrouri: “De jeugd heeft zich solidair betoond tijdens vaccinatiecampagne, en nu worden we daarvoor gestraft”

De overheid moet jongeren meer dan twee gratis PCR-tests voor het coronavirus geven. Dat adviseerde eerder deze week al de Hoge Gezondheidsraad, en dat vindt ook Amir Bachrouri, de voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. “De jeugd heeft zich solidair getoond tijdens de vaccinatiecampagne”, zegt Amir Bachrouri in De Zondag, “en vandaag worden we daarvoor gestraft.”

Vanaf dit weekend is een Covid Safe Ticket verplicht voor het bijwonen van evenementen en sportwedstrijden. Wie nog niet volledig gevaccineerd is, moet een testresultaat kunnen voorleggen. “Dat is een goed systeem, maar ik heb één groot bezwaar”, zegt Bachrouri. “Waarom zijn de testen niet gratis voor de mensen die nog geen kans kregen op een vaccin? Het zijn vooral jongeren die extra zullen moeten betalen. Dat is niet rechtvaardig. De twee gratis testen zijn echt te weinig, zeker als het pasje voor alle activiteiten nodig is.”

“Wij hebben ons solidair getoond toen de vaccinatievolgorde vastgelegd werd”, klinkt het verder. “Vandaag worden we daarvoor gestraft. En wie is het grootste slachtoffer? Niet de kinderen van tweeverdieners, wel die van kansarme ouders. Zij kunnen geen test betalen om naar het voetbal te gaan. Die focus op de tweeverdiener is zó typerend voor de politiek. Ik vind dat heel jammer.”

