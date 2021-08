FOD Buitenlandse Zaken publiceert nieuwe reisadviezen: almaar meer rode bestemmingen

De FOD Buitenlandse Zaken heeft zondag de nieuwe reisadviezen gepubliceerd. De Europese coronakaart kleurt opnieuw wat roder. Vrijwel heel Frankrijk kleurt rood, ook in het noorden en oosten van Europa stijgen de cijfers. In Italië gaan Calabrië en Basilicata van oranje naar rood.

Elke donderdag publiceert het Europese centrum voor ziektebestrijding (ECDC)een nieuwe kaart van Europa met daarin groene, oranje en rode zones. Onze FOD Buitenlandse Zaken baseert zich op die kaart om haar reisadviezen vorm te geven en publiceert die op zondag. Vanaf dan zijn ze van kracht voor Belgen.

* Check voor de zekerheid altijd deze lijst op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Dat is de enige die officieel van tel is.

Nieuw op de kaart: vrijwel heel Frankrijk kleurt rood. Het zuiden – Bretagne, Bourgogne en Nord-Pas-De-Calais-Picardie – staan nu ook op rood, enkel Centre-Val De Loire is nog oranje. In Oostenrijk kleuren de deelstaten Tirol en Vorarlberg oranje. Spanje blijft dieprood, al is er enige verbetering te noteren in de provincie Murcia. De autonome regio (en provincie) ging van diep naar ‘gewoon’ rood. In Italië is de regio Puglia van groen naar oranje gegaan. Calabrië en Basilicata gaan ook van oranje naar rood. Ook in het noorden van Europa stijgen de cijfers. Noorwegen kreeg er wat oranje zones bij, in Zweden kleurt het noorden nu rood. Ook opvallend: lang bleef het oosten van Europa gespaard van besmettingen, al lag dat waarschijnlijk aan beperkte testing en onbetrouwbare statistieken, maar nu kleurt ook Bulgarije grotendeels oranje.

Niet op de kaart van het ECDC: Zwitserland (geen deel van de Europese Unie), maar ook daar zijn er nu rode gebieden: de regio om en rond het Meer van Genève, het noordwesten van Zwitserland.

Vlaanderen en Wallonië volgende week op rood voor ECDC

“De incidentie, het aantal besmettingen per 2 weken voor 100.000 inwoners, zit bijna op 200. De verwachting is dat we volgende week die grens overschrijden en dat is een van de voorwaarden om rood te kleuren. Voor Vlaanderen zit dat er snel aan te komen”, legt Molenberghs uit. “We willen uiteraard dat de cijfers dalen, maar de situatie is stabiel stijgend. Dat moet eigenlijk omgebogen worden.”

Een zone kleurt rood als er in dat gebied tussen de 75 en 200 mensen per 100.000 inwoners positief testten in de laatste veertien dagen én de positiviteitsratio meer dan 4 procent bedraagt. Meer dan 200 besmettingen per 100.000 inwoners alleen is ook voldoende voor een rode kleur.