Harvard blijft beste universiteit ter wereld, UGent beste Belgische op 71ste plaats

Voor het negentiende jaar staat de universiteit van Harvard bovenaan in de Shanghai-ranking van beste universiteiten ter wereld. Beste Belgische universiteit is die van Gent, op de 71ste plaats. De lijst, de Academic Ranking of World Universities, is zondag gepubliceerd.

Op plaats twee staat het Amerikaanse Stanford University en op drie de Britse University of Cambridge. Ook de rest van de top tien bestaat uit Amerikaanse en Britse universiteiten: MIT, Berkeley, Princeton, Oxford, Columbia, Caltech en Chicago.

In de ranking staan ook acht Belgische universiteiten. Hoogstgeplaatst is de UGent, op plaats 71. Vorig jaar nog bekleedde de Gentse universiteit de 66ste plaats op de ranking. De KU Leuven klom tien plaatsen, naar de 87ste in de rangschikking. De Franstalige Université Libre de Bruxelles (ULB) bevindt zich tussen plaats 101 en 150, terwijl de Franstalige UCL zich tussen plaats 151 en 200 bevindt. De Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel staan tussen plaats 201 en 300. De universiteit van Luik bevindt zich tussen plaats 301 en 400 en de Universiteit Hasselt tot slot tussen plaats 501 en 600.

Voor de ranking zijn meer dan 2.000 onderzoeksinstellingen over de hele wereld geanalyseerd. Onder de zes criteria die Shanghai hanteert, is er het aantal Nobelprijswinnaars, het aantal meest in hun discipline geciteerde wetenschappers en het aantal publicaties in de wetenschappelijke vakbladen Science en Nature. De ranking wordt sinds 2003 gepubliceerd.

In een persbericht stelt de UGent haar ranking vooral te danken te hebben aan “haar grote aantal wetenschappelijke publicaties”. “Ook de aanwezigheid van wetenschappers die heel vaak door anderen geciteerd worden en het aantal publicaties in de toptijdschriften Nature en Science dragen daartoe bij.” De universiteit zegt nog in 2010 de top-100 in de ranking te zijn binnengekomen als eerste Belgische universiteit, en “sindsdien ook onafgebroken de hoogst genoteerde universiteit van het land” te zijn.