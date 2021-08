Diego Costa wordt spitsbroeder van Hulk bij Braziliaanse leider Atletico Mineiro

Diego Costa heeft een contract getekend bij de Braziliaanse club Atletico Mineiro. De 32-jarige Spaanse aanvaller komt transfervrij over naar de leider in de Braziliaanse eerste klasse.

Diego Costa was een vrije speler nadat hij in januari zijn contract bij Atletico Madrid had laten ontbinden. Het wordt de eerste ervaring van Costa in Brazilië als profvoetballer. Hij zal er de aanvalslinie versterken, die al bestaat uit Hulk, Eduardo Sasha, de Chileen Eduardo Vargas, de Venezolaan Jefferson Savarino en de Argentijn Ignacio Fernández.

Costa speelde geen officiële wedstrijd meer sinds 22 december 2020, toen hij Luis Suarez verving in de 87ste minuut bij de 2-0-overwinning van Atletico Madrid tegen Real Sociedad. Hij scoorde voor Nieuwjaar nog twee doelpunten in zeven wedstrijden. Daarvoor speelde Costa drie seizoenen voor Chelsea. Ook speelde hij in Spanje voor Celta de Vigo (2007-2008), Valladolid (2009-2010) en Rayo Vallecano (2011-2012).