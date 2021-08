Twintig jaar terug in de tijd: hoe zal het leven van de Afghaanse burgers er onder de taliban uitzien?

De taliban staan op een strobreed van de Afghaanse hoofdstad Kaboel. De laatste belangrijke stad die nog niet in hun handen is, alle andere steden werden al ingenomen. Een woordvoerder van de extreem-islamistische beweging laat weten dat er “onderhandelingen voor een vreedzame overgave van de stad”gevoerd worden. Het ziet er dus naar uit dat de westerse aanwezigheid, met toch ooit als grote doel het uitschakelen van de taliban, allemaal voor niets is geweest. Hoe zal het leven van de 38 miljoen Afghanen eruitzien onder het juk van de taliban?