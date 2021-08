Brandweerposten in rouw na noodlottige val brandweerman: “Swa stond altijd klaar voor iedereen”

Lint / Edegem -

“Swa ging vorig jaar op pensioen, maar door corona hebben we dat nooit kunnen vieren. Dat hij er nu niet meer is, is gewoon onnoemelijk hard.” Brandweerman op rust François Van Leemput (66) kwam donderdag onverwacht om het leven in Lint na een val van het balkon. Hij laat een vrouw, een zoon en vier kleinkinderen na.