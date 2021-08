Delphine Lecompte krijgt politiebescherming tijdens optreden in Brugge: “Zijn jullie die knokploeg?”

Brugge - Delphine Lecompte kreeg zaterdag politiebescherming tijdens een optreden in Brugge. De dichteres veroorzaakte heel wat controverse met een ophefmakende lezersbrief in Humo over pedofilie, wat resulteerde in bedreigingen. Vijf agenten hielden daarom een oogje in het zeil. “Ik dacht eerst dat het een knokploeg was”, aldus Lecompte.

Zaterdagavond trad museumdichter Delphine Lecompte op in de tuin van het Gezellehuis in Brugge. Dat deed ze samen met Mauro Pawlowski, ex-gitarist van de Belgische rockband dEUS. Lecompte kreeg de afgelopen week bakken van verontwaardiging over zich na een ophefmakende lezersbrief in Humo. Daar nam ze het op voor mensen met pedofiele gevoelens. Onder andere minister Matthias Diependaele (N-VA) en staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) lieten via sociale media hun ongenoegen blijken, net als gemeenteraadslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang). Hij vroeg het ontslag van Lecompte als stadsdichteres, maar daar ging stad Brugge niet op in. Het lokaal bestuur distantieerde zich wel uitdrukkelijk van de uitspraken.

LEES OOK. Delphine Lecompte in oog van storm na lezersbrief over pedofilie: “Ranzig. Buitengewoon ranzig”

“Zijn jullie die knokploeg?”



“Blijkbaar werden daarom bedreigingen geuit aan mijn adres”, vertelt Lecompte. “Welke dat zijn, weet ik niet. Maar er werd gedreigd dat ze mij zouden aanpakken.” Toen Lecompte zaterdagavond in het Gezellehuis moest optreden, werd er zowaar politiebescherming voorzien. En dat wist de dichteres zelf niet. “Plots zag ik vijf jonge, gespierde mannen. Ze vielen op tussen het typische poëziepubliek. Ik kreeg het toch wat benauwd.” Lecompte besloot de vlucht vooruit te nemen. “Ik stapte op hen af en vroeg: ha, zijn jullie die knokploeg? Bleken het gewoon vijf agenten te zijn”, lacht ze. “Ze vertelden mij dat ze preventief een oogje in het zeil hielden. Die bedreigingen van die bepaalde groep moeten. serieus zijn geweest.”

LEES OOK. Criminologe over heisa na brief Delphine Lecompte: “Door te roepen hoe ranzig we pedofilie vinden, vergroten we risico op kindermisbruik” (+)

Het optreden verliep uiteindelijk geruisloos: nooit kwam er geweld aan te pas. “Het publiek was zelfs héél uitgelaten: na alle bagger die ik over me heen gekregen heb de afgelopen week was dat wel een hart onder de riem”, aldus Lecompte, die gedichten bracht op de riffs van Maura. “Eerlijk: Mauro heeft als rockmuzikant al het een en ander gezien in zijn leven. Maar politiebeschermng? Neen, dat was ook voor hem een primeur (lacht). Laat ons hopen dat zoiets in de toekomst niet meer nodig is, want het voelt toch maar beangstigend aan.”