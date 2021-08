Romelu Lukaku bedankt fans van Inter: “Ik hoop dat jullie begrijpen dat dit mijn droomtransfer is”

In een persoonlijke mededeling op sociale media heeft Romelu Lukaku afscheid genomen van Inter. De Rode Duivel verkaste deze week naar Chelsea.

“Beste fans van Inter, bedankt!”, zo begon hij zijn briefje. “Bedankt om van mij te houden als een van jullie. Bedankt om mij en mijn familie te laten thuisvoelen in Milaan. Bedankt voor de dagelijkse onvoorwaardelijke steun en liefde. Bedankt om mij nog meer te motiveren na het eerste seizoen. Toen ik naar Inter ging, voelde ik onmiddellijk dat ik het goed zou doen bij deze club. De liefde en ontvangst die ik kreeg op de luchthaven van Malpensa was de start van een mooi verhaal. Ik heb er een doel van gemaakt om jullie nooit teleur te stellen als ik het shirt van Inter droeg. Ik heb mij op iedere training en in elke match 100 procent gegeven om jullie trots te maken. Het eerste seizoen eindigde op de zwaarst mogelijke manier, maar jullie gaven mij de kracht om door te zetten en dat deden we als team. Daarom werden we samen kampioen. Ik hoop dat jullie mijn beslissing om naar Chelsea te vertrekken begrijpen. Dit is een eenmalige kans van mijn leven, op het juiste moment in mijn carrière. Dit is de kans waar ik altijd van heb gedroomd. Eén ding is zeker: ik zal altijd een Interista zijn want zonder jullie zou ik niet de speler of man zijn die ik nu ben.”