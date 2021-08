De dodentol van de overstromingen in het noorden van Turkije is opgelopen tot 58. Vele anderen zijn nog steeds vermist. Dat heeft de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu zaterdagavond meegedeeld.

Zware regenval veroorzaakte de afgelopen dagen de zwaarste overstromingen in jaren in de Turkse regio van de Zwarte Zee. Huizen werden meegesleurd en bruggen stortten in. In de provincies Bartin, Kastamonu en Sinop werden meer dan 2.000 mensen geëvacueerd.