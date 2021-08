Wat met Belgen in Afghanistan? “Vijf toeristen zaterdag geëvacueerd, nog 34 Belgen geven geen gehoor aan oproep om land te verlaten”

Zaterdagavond hebben vijf Belgische toeristen Afghanistan verlaten. Momenteel verblijven er nog 34 mensen met de Belgische nationaliteit in Afghanistan. “Veel van hen hebben de dubbele nationaliteit. We hebben hen gecontacteerd en gevraagd om het land te verlaten”, zegt Wouter Poels, woordvoerder van de FOD Buitenlandse Zaken.

Aanvankelijk was er sprake van elf toeristen. “In totaal hebben elf landgenoten via Travellers’s Online aangeven dat ze rond deze periode plannen hadden om naar Afghanistan af te reizen”, zegt Wouter Poels, de woordvoerder van de FOD Buitenlandse Zaken. “Het is niet zeker of ze alle elf die reis ook daadwerkelijk hebben gemaakt. Zaak is wel: we hebben een hulpvraag ontvangen van een groep bestaande uit vijf Belgische toeristen. Zij vreesden vast te komen zitten. Zij hebben het land gisteren kunnen verlaten en zijn in veiligheid.”

Voor de rest zijn er in Afghanistan nog 34 personen met de Belgische nationaliteit. “Veel van hen hebben de dubbele nationaliteit. We hebben hen allemaal gecontacteerd en aangeraden het land te verlaten, kennelijk hebben ze daar geen gehoor aan gegeven. We kunnen mensen niet dwingen. We kregen geen enkele hulpvraag.”

Ook heeft een Afghaans gezin dat voor de Belgische troepen gewerkt hebben. Veelal als tolk.

“Een Afghaans gezin kon om die reden via een humanitair visum naar hier komen”, zegt het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) aan Het Laatste Nieuws. “De asielprocedure is in gang gezet. Er zijn geen verdere aanvragen via Defensie gekomen. Zij brengen de mensen aan, wij bekijken of ze in aanmerking komen voor een visum.” Denemarken en Duitsland hebben eerder al hun tolken al teruggehaald.