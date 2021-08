Zuid-Afrikaanse oud-president Zuma geopereerd, maar blijft in het ziekenhuis

De voormalige Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma is zaterdag geopereerd. “In de komende dagen moet hij zonder twijfel nog verdere ingrepen ondergaan”, verklaarden de gevangenisdiensten zondag. Zuma moet terechtstaan in een corruptieproces, maar dat werd al herhaaldelijk uitgesteld.

Zuma zit momenteel al een gevangenisstraf van vijftien maanden uit omdat hij weigerde te verschijnen voor een commissie die de corruptie tijdens zijn ambtstermijn onderzoekt. Sinds 6 augustus werd hij in het ziekenhuis opgenomen voor “medische observatie”. Wat de precieze reden voor de ziekenhuisopname is, is niet duidelijk.