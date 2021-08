Duizenden manifestanten vragen aftreden van Thaise premier

Meerdere duizenden manifestanten zijn zondag met de wagen naar de Thaise hoofdstad Bangkok getrokken om er het ontslag van premier Prayuth Chan-O-Cha te vragen. Chan-O-Cha ligt meer en meer onder vuur voor zijn aanpak van de coronacrisis en de impact op de economie.

Honderden auto’s en tweewielers zorgden ervoor dat enkele centrale wegen in de Thaise hoofdstad helemaal dichtslibden, terwijl talloze voetgangers met drie opgestoken vingers hun afkeur van de regering lieten blijken.

De organisatoren riepen ook op tot vergelijkbare samenkomsten in de badplaats Pattaya en in Chiang Mai. De prodemocratiebeweging eist al sinds 2020 het vertrek van de Thaise premier. De coronapandemie zorgde even voor een pauze, maar de afgelopen week trokken de betogers haast dagelijks de straat op in Bangkok.