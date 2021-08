Spanje breekt hitterecord met temperatuur van 47,4 graden

In Spanje is zaterdag het absolute hitterecord gesneuveld. In Montoro, in de Spaanse provincie Cordoba, steeg het kwik zaterdag naar 47,4 graden, zo meldt de Spaanse weerdienst AEMET, al voegde die er wel aan toe dat het om voorlopige gegevens gaat die de komende dagen nog moeten worden bevestigd.

De temperatuur, die zaterdag omstreeks 17 uur werd opgemeten, ligt daarmee 0,1 graad hoger dan het vorige hitterecord van 13 juli 2017 dat overigens ook in Montoro werd gemeten. Ook zondag houdt de hittegolf in Spanje aan met temperaturen die in bepaalde regio’s boven de 45 graden klimmen.