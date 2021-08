Nog negentien branden actief in het noorden van Algerije

In het noorden van Algerije bestrijdt de brandweer zondag nog negentien actieve branden, aldus de autoriteiten. Dit gebeurt in tien prefecturen die door bosbranden zijn getroffen en waar sinds maandag negentig mensen zijn omgekomen, onder wie 33 soldaten.

In de voorbije 24 uur is de civiele bescherming erin geslaagd 33 branden in twaalf prefecturen te doven. President Abdelmadjid Tebboune heeft donderdag gezegd dat het merendeel van de branden een “criminele” achtergrond heeft en dat 27 verdachten zijn gearresteerd.