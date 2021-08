Straat kreunt onder te snel en te zwaar verkeer: “Je hebt schrik om je voordeur open te doen, ik kreeg zelfs eens de spiegel van een bus tegen mijn hoofd”

Assenede -

Bewoners van de Prins Boudewijnlaan in Assenede vragen maatregelen, nu de situatie met snel en zwaar verkeer in de straat stilaan onhoudbaar wordt. De oplossing is volgens de buren nochtans simpel. “Dwing die snelheid van 30 per uur gewoon af. Controleer. Dat zou al veel problemen oplossen.”