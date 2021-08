Domper voor Antwerp: topschutter Michael Frey twee tot drie maanden buiten strijd

Antwerp zal het twee tot drie maanden zonder aanvaller Michael Frey moeten doen. De 27-jarige Zwitser liep vrijdag in de competitiewedstrijd bij Charleroi (1-1) een klein breukje op in de linkerknie. Dat maakte de Great Old zondag bekend op Twitter.

Frey begon na de match meteen aan zijn revalidatie. Hij staat twee tot drie maanden aan de kant.

Antwerp nam Frey in het tussenseizoen over van het Turkse Fenerbahçe, dat hem vorig seizoen verhuurde aan Waasland-Beveren. Bij Antwerp was hij de voorbije weken uitstekend gestart aan het nieuwe seizoen met zes goals in vier wedstrijden. Vooral tijdens de 2-5 zege van Antwerp bij Standard blonk de Zwitser uit. Hij scoorde alle vijf de Antwerpse goals.