President van Afghanistan heeft land verlaten, talibanstrijders trekken Kaboel binnen

De president van Afghanistan Ashraf Ghani heeft zonet volgens persagentschap Reuters Afghanistan verlaten en is onderweg naar Tadzjikistan. Dat nieuws wordt ook bevestigd door verschillende buitenlandse nieuwswebsites. Inmiddels hebben de talibanleiders hun strijders bevolen Kaboel binnen te trekken “om plunderingen tegen te gaan”.

De taliban kon zondag de Afghaanse hoofdstad Kaboel binnendringen waarna de Afghaanse president Ashraf Ghani de stad verlaten heeft en naar Tadzjikistan vertrokken is. Toen er gevraagd werd naar commentaar antwoordden functionarissen van de president dat “om veiligheidsredenen niets gezegd kan worden over de verplaatsingen van Ashraf Ghani.” Eerder had ook het Afghaanse persbureau Tolo News gemeld dat Ghani het land uit is, in gezelschap van zijn naaste medewerkers. Tolo News baseerde zich op “twee bronnen”.

Een vertegenwoordiger van de taliban meldde intussen ook dat de groep de verblijfplaats van Ghani controleert. Ghani was sinds 2014 aan de macht in Afghanistan. Ook de vice-president Amroellah Saleh zou volgens BBC gevlucht zijn. Een vertegenwoordiger van de taliban zei dat de groep de berichten natrekt, aldus Reuters.

De taliban zou intussen ook zijn strijders opgeroepen hebben om zich te onthouden van geweld en een veilige doorgang te bieden aan iedereen die Kabul wil verlaten. Maar intussen zijn volgens Reuters toch al enkele schoten gehoord. De groepering heeft namelijk zijn strijders bevolen Kaboel binnen te trekken om “plunderingen tegen te gaan” nu de politie en andere overheidsambtenaren de stad ontvlucht zijn.

Zondag bereikten de talibanstrijders de hoofdstad ‘langs alle kanten’ maar er zouden geen berichten zijn over gevechten. De woordvoerder van de taliban Zabihullah Mujahid gaf toen aan dat er gewacht werd in de buitenwijken zolang de gesprekken aan de gang waren in verband met een “vreedzame overgave”. De taliban kon al 26 van de 34 provinciehoofdsteden veroveren in minder dan twee weken tijd.

Evacuaties

Intussen worden de ambassades van verschillende landen in Kaboel geëvacueerd. Ook het Amerikaans personeel wordt nu massaal geëvacueerd volgens minister van Buitenlandse Zaken. De bedoeling zou zijn dat de VS een teruggeschroefde diplomatieke aanwezigheid behouden. “We verhuizen ons personeel naar een locatie op de luchthaven”, klinkt het. Biden kondigde zaterdag aan in totaal 5.000 troepen naar daar te sturen om de evacuaties in goede banen te leiden. Ook Canada, duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk bereiden zich voor om hun diplomaten massaal uit Kaboel te halen.

Vrouwenrechten

Volgens een woordvoerder van de taliban, Suhail Shaheen, zal de groepering de vrouwenrechten beschermen, evenals de vrijheden van mediamedewerkers en diplomaten. De taliban stond er in het verleden vooral voor bekend om meisjes van school te houden en harde straffen te geven zoals amputatie, steniging en ophanging. “We verzekeren de mensen en vooral de stad Kaboel, dat hun eigendommen en hun leven veilig zijn”, zei Shaheen tegen de BBC waarbij hij ook een machtsoverdracht aankondigde binnen enkele dagen.

Volgens de minister van Binnenlandse Zaken Abdul Sattar Mirzakawal zal de macht overgedragen worden aan een overgangsregering. “Er zal geen aanval op de stad plaatsvinden, er is overeengekomen dat er een vreedzame overdracht zal plaatsvinden”, klonk het.

Chaos

Veel straten zouden volstaan met auto’s van mensen die de stad probeerden te ontvluchten en de luchthaven probeerden te bereiken. “Sommigen hebben zelfs hun sleutels in de auto achtergelaten en zijn te voet naar de luchthaven gevlucht”, vertelde een bewoner aan Reuters. Anderen zouden huize binnenvluchten uit angst voor geweld.

Ook in de luchthaven zou de situatie erg chaotisch zijn aangezien alle buitenlanders het land proberen te ontvluchten. “Er zijn grote groepen mensen die binnen en buiten proberen te gaan. Op een gegeven momenten hoorde ik zelfs schoten”, zei een ooggetuige aan CNN. “Er werd ook gewaarschuwd voor een grondaanval en we moesten het afgelopen uur in een bunker schuilen.”