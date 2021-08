Eerst inbrekers over de vloer, nu brandstichters aan het werk bij frituur: “Toch heb ik niet het gevoel dat ik geviseerd word”

Eerder dit jaar werd er ook in ingebroken in frituur ’t Abeeltje. Foto: DBG

Vilvoorde - Vandalen hebben donderdagavond bij frituur ‘t Abeeltje in Vilvoorde brand proberen te stichten. Het is al de tweede keer op enkele maanden tijd dat de frituur geviseerd wordt.

Vandalen hebben donderdag frituur ‘t Abeeltje in de Abeelstraat in Vilvoorde in brand proberen te steken. De schade is niet groot, maar eigenaar Mousty Soussi zal toch werk hebben om zijn frituur terug in orde te krijgen. “Donderdag ben ik uit mijn bed gebeld door de politie om te zeggen dat vandalen brand hebben proberen te stichten in mijn frituur. Ik heb ervoor ook al twee keer inbrekers over de vloer gehad, de laatste keer was zelfs nog in april. Toch heb ik niet het gevoel dat ik geviseerd word.”

Soussi wil zijn frituur binnen twee weken weer openen. “Momenteel heb ik nog verlof en was de zaak toch gesloten. Het is frustrerend dat ik hier weer geld in ga moeten steken. Hoewel de schade niet groot is, moet ik sommige panelen vervangen en zullen er ook nog werkuren moeten betaald worden.”