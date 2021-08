Inbrekers eten eerst hun buik vol in café en gaan dan aan de haal met het geld: “Dat is lef hebben”

Scherpenheuvel-Zichem - Café Pastoar Munte in de Pater Richard De Wouwerstraat in Scherpenheuvel-Zichem heeft in de nacht van zaterdag op zondag ongewenst bezoek gekregen. “Als corona ons niet klein krijgt, dan deze inbraak ook niet”, zegt uitbater Hans Verhaegen.

Hans opende half mei zijn café, na een volledige verbouwing. “Ik was super blij dat het café eindelijk na corona open kon gaan. Maar het geluk staat blijkbaar niet lang aan onze kant. Zaterdagavond hebben we rond 1.30 uur de deuren gesloten, nadat we alles opgeruimd hadden en de startkassa gemaakt. Toen ik zondagochtend samen met de poetsvrouw, rond 8 uur, weer toekwam, bleek er meteen iets niet te kloppen.” (lees verder onder de video)

Dieven eten eerst en gaan dan aan de haal met geld en drank. Video: ROBtv

De speelautomaten werden kapotgeslagen, net als de sigarettenautomaat. “De startkassa was gemaakt en die is ook verdwenen”, vertelt Hans. “Ik schat dat er een vijftigtal flessen sterke drank meegenomen zijn en heel de koelkast is leeg gehaald. Die was volledig gevuld met barbecuevlees en ingrediënten om tapas en pasta’s te maken, want zondag hadden we een eetfestijn gepland. Een deel van het eten hebben de inbrekers hier in het café opgegeten in het gezelschap van enkele Duvels. Dat is wel lef hebben. Zelfs het potje met drinkgeld van het personeel is weggehaald. De schade loopt volgens mij op tot rond de 10.000 euro.”

De inbrekers sloegen toe via de achterdeur van het café, die geforceerd werd. “Je hoort de laatste tijd dat er weer heel wat inbraken zijn”, aldus Hans. “Ik doe graag een oproep om tips te melden.” Normaal zou het café zondag gesloten blijven, maar Hans laat zich niet zomaar kisten. “In plaats van om 10 uur zijn we om 15 uur open gegaan. Als corona ons niet klein krijgt, dan deze inbraak ook niet.”